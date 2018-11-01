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Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını 7 Şubat 2019 tarihinde yapacağını son dakika açıklamayla duyuruldu.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 13:33 - Güncelleme: 01-11-2018 13:55

Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklandı. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018'de yapılacak.

Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmen sonuçlarının ilanı
Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı.

Yer değiştirme atamaları
Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik kalkacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada sözleşmeli öğretmenlik için şunları söylemişti:

-60 bine yakın sözleşmeli öğretmen var. Şu haliyle bu uygulama sona ermeyecek. Sözleşmeli öğretmenlik yokken belli bölgelerde öğretmen bulmakta zorlandık. Kadrolu öğretmenler gelip, sonra tayin istiyordu, orası boşalıyordu. Çocuklarımız öğretmensiz kalıyordu. Önceliğimiz çocukların eğitim hakkı. "Çocuklarımızın eğitim hakkını, öğretmenimi de mağdur etmeden nasıl iyileştirebiliriz" diye bakıyoruz. O nedenle 6 seneyi 4'e indiriyoruz. Tümüyle kalkması gibi bir seçenek yok.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • fırat 01 Kasım 2018 13:54 resimdeki öğretmen çok tatlı yaaaaa

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