Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kürsüde öğrencilere ıslıkla karşılık verdi!

Balıkesir'de öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılandı. . Çocuklara dönerek ıslık öttüren Bakan Ziya Selçuk, 'Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız' dedi. Balıkesir Yarış Ortaokulu'nun açılışı için şehre gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e açılış için gittikleri okulda büyük ilgi gösterildi.

Hayırsever iş adamı Nazmi Yarış tarafından yaptırılan okulda konuşan Enerj Bakanı Dönmez, "18 yüzyıla kadar toprağı kontrol etmek önemliydi. Sanayi devrimi ile bu yıkıldı. Sonra yerini sermaye ve para aldı. Yeni yüzyılda bunların değeri azaldı.

Artık bilgiyi üreten, işleyen, katmak değer üreten toplumlar öne çıktı. Bu ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerden bilgi üretmesini beklemiyoruz ancak bilgiyi doğru kaynaktan almalarını istiyoruz" dedi.

BİZ EĞİTMENLER SIRA DIŞI İNSANLARIZ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşması için kürsüye geldiği anda çocuklar tarafından sevgi gösterileri yapıldı. Bakan Selçuk ise çocuklara dönerek uzun bir ıslık öttürdü. Bakan Selçuk, "Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız" dedi. Bakan Selçuk, konuşmasının devamında hayır sever iş adamı Nazmi Yarış'a teşekkürlerini sundu. Programın ardından Bakan Selçuk çocuklarla bir süre sohbet etti.