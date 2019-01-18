Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne dağıttı sınıfta renkli anlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatiline girerek karne alan çocuklara ilişkin, "Karne hepimizin karnesi. Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne." dedi. Bakan Selçuk, Gölbaşı İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk'a Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve diğer bakanlık bürokratları eşlik etti.

Okula geldiğinde ilk olarak 1. sınıfların karne dağıtım törenine katılan Bakan Selçuk, isimlerini okuyarak tek tek çağırdığı öğrencilere karnelerini takdim etti. Öğrencilere karnenin sağ tarafında davranış notlarının, sol tarafında ise ders notlarının bulunduğunu anlatan Selçuk, öğrencileri tebrik etti. Karnesi hakkında ne düşündüğünü soran Selçuk'a 1. sınıf öğrencisinin yanıtı, "Çok seviniyorum. Karnemi anneme, babama ve ağabeyime göstereceğim." şeklinde oldu.

Ziya Selçuk, daha sonra 4. sınıf öğrencilerinin de yarıyıl öncesi son dersine konuk olarak öğrencilere karne dağıttı. Öğrenciler, Selçuk'un "Tatil bittiğinde okula dönmek istiyor musunuz" şeklindeki sorusunu, "Okula dönmek istiyoruz." diye yanıtladı. Öğrencilere hitap eden Bakan Selçuk, "Karne hepimizin karnesi. Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne. O yüzden de hepinize mutluluklar, başarılar diliyorum. Ülkemiz için çok güzel şeyler yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

DAHA ÇOK EĞLENMEYE ÇALIŞIN: Tatilde tamamen boş durmanın doğru olmadığının altını çizen Selçuk, "Yeni şeyler yapmanız lazım. Büyüklerinizi, babaannelerinizi, anneannelerinizi ziyaret edin, hastalar varsa onlara hediyeler götürün, arkadaşlarınızla daha çok eğlenmeye çalışın, kitap okumayı ihmal etmeyin. İlla ödev yapmanız şart değil, ödevlerinizi yeterince yapıyorsunuz, artık başka ödevleriniz var. O ödevler neler? Arkadaşlarınıza daha çok yardım etmek, hayvanları daha çok korumak gibi şeylere daha çok ilgi gösterirseniz memnun olurum." diye konuştu.