Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un paylaşımları olay oldu

Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Eğitim camiasında büyük bir sevinçle karşılanan Selçuk, daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Eğitim camiasında büyük bir sevinçle karşılanan Selçuk, daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Sosyal medyayı etkin olarak kullanan Ziya Selçuk paylaşımları ile yüz binlerce beğeni alıyor.İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un instagram paylaşımları.. Twitter

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Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Eğitim camiasında büyük bir sevinçle karşılanan Selçuk, daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Sosyal medyayı etkin olarak kullanan Ziya Selçuk paylaşımları ile yüz binlerce beğeni alıyor.İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un instagram paylaşımları.. Twitter

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Google Plus

2 12

Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Eğitim camiasında büyük bir sevinçle karşılanan Selçuk, daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Sosyal medyayı etkin olarak kullanan Ziya Selçuk paylaşımları ile yüz binlerce beğeni alıyor.İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un instagram paylaşımları.. Twitter

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