Milletvekilinden şok eden karar cinsiyetini değiştirdi Almanya’da bir ilk

ALMANYA'da 2013 yılından bu yana Nürnberg-Nord'u temsil eden milletvekili Ganserer geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen seçimleri yeniden kazandı. Yeşiller Partisi milletvekili olan Markus Ganserer cinsiyet değiştirdi ve yeni adını Tessa Ganserer olarak duyurdu.

Milletvekilinden şok eden karar cinsiyetini değiştirdi Almanya’da bir ilk

Bavyeralı milletvekili Ganserer geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında adının Tessa olduğunu duyurarak, bundan böyle parlamentoya kadın olarak geleceğini söyledi. Evli ve iki çocuk sahibi olan Ganserer, gerçek kimliğini 10 yıl önce keşfettiğini belirterek "Vücudumun her hücresi ile kadınım. Bunu eğlence olsun diye yapmadım. Kadın olmayı ben seçmedim" dedi. Ganserer Almanya'nın cinsiyet değiştiren ilk milletvekili oldu.

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Milletvekilinden şok eden karar cinsiyetini değiştirdi Almanya’da bir ilk

Almanya'da cinsiyet değişimi sebebiyle ismini değiştirmek isteyenler en az iki cerrahi operasyon geçirmek ve talebinin gerçekleştirilmesi için bir yıl bekleme zorunda. Bu sebeple Ganserer'in yeni adı resmiyet kazanan kadar Parlamentoda Markus ismi kullanılacak. Baverya Parlamentosu Başkanı Ilse Aigner, Ganserer'i destekleyerek, "Onun kimliği parlamentoda problem olmamalı. Bireylerin kişilikleri cinsiyetlerinden daha önemli" şeklinde konuştu.

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Milletvekilinden şok eden karar cinsiyetini değiştirdi Almanya’da bir ilk

Ancak Ganserer'i eleştiren siyasetçiler de oldu. Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'nden Wolfgang Wiehle, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Markus Gaserer, (şimdi Tessa olarak adlandırılıyor) Transseksüel Yasasını yeniden düzenlemek istiyor. Neyse ki ülkemizde endişelenecek daha önemli bir konu yok! " ifadelerini kullandı.

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Milletvekilinden şok eden karar cinsiyetini değiştirdi Almanya’da bir ilk

Ganserer'in sosyal medyadaki hesaplarının ismini 'Tessa' olarak değiştirdiği görüldü.

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