Milletvekilinden şok eden karar cinsiyetini değiştirdi Almanya’da bir ilk

Bavyeralı milletvekili Ganserer geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında adının Tessa olduğunu duyurarak, bundan böyle parlamentoya kadın olarak geleceğini söyledi. Evli ve iki çocuk sahibi olan Ganserer, gerçek kimliğini 10 yıl önce keşfettiğini belirterek "Vücudumun her hücresi ile kadınım. Bunu eğlence olsun diye yapmadım. Kadın olmayı ben seçmedim" dedi. Ganserer Almanya'nın cinsiyet değiştiren ilk milletvekili oldu.

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