Michael Jackson ölmedi mi öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki

Gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılarından biriydi. Michael Jackson dünyaya gelmiş en büyük popstarlardan biri. Ölümünden sonra bile dünyanın en çok satılan albümleri listesinde adı geçen, dansları hala taklit edilen Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da hayatını kaybetmişti. Ancak ölümü daima şaibe olarak kaldı. Dünyada Michael Jackson'ın ölmediğini dair teoriler üretilmeye devam ediyor.
Michael Jackson 2009 yılında, Kaliforniya'da yoğun ilaç kullanımı sonucunda kalbinin durması nedeniyle hayata gözlerini yumduğunda 51 yaşındaydı. Jackson Five grubuyla ilk çıkış yaptığından bu yana hayatı değişmişti. En büyük değişimi ise yüzünde olmuştu. Michael Jackson'ın ölümü daima muamma olarak kaldı.Peki Jackson gerçekten ölmedi mi?
KIZI PARIS JACKSON'IN PAYLAŞTIĞI BU FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULMUŞTU; Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson'ın fotoğrafları teoriye inananlar tarafından didik didk edilmiş ve sonuç herkesi şaşırtmıştı. Çünkü bu fotoğrafta Michael Jackson olduğunu iddia ediyorlardı.
Fotoğrafı biraz aydınlattıklarında Michael Jackson'ın arka koltukta oturduğu görülüyor ancak bu bir montaj olabilir.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER