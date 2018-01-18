Michael Jackson ölmedi mi öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki

Gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılarından biriydi. Michael Jackson dünyaya gelmiş en büyük popstarlardan biri. Ölümünden sonra bile dünyanın en çok satılan albümleri listesinde adı geçen, dansları hala taklit edilen Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da hayatını kaybetmişti. Ancak ölümü daima şaibe olarak kaldı. Dünyada Michael Jackson'ın ölmediğini dair teoriler üretilmeye devam ediyor.