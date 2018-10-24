MHP muhalefete destek verdi EYT geçti TBMM'de sevinç çığlıkları

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi, diğer muhalefet partilerinin de oylarıyla kabul edildi.

MHP muhalefete destek verdi EYT geçti TBMM'de sevinç çığlıkları

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi, diğer muhalefet partilerinin de oylarıyla kabul edildi. CHP, HDP, İP ittifakına MHP de destek verince önergeyi TBB'den geçirecek sayıya ulaşıldı. İlk kez AK Parti'nin reddettiği bir önergeyi geçiren muhalefetin sevinçten havaya uçtuğu anlar TBMM TV'ye yansıdı.

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MHP muhalefete destek verdi EYT geçti TBMM'de sevinç çığlıkları

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi, diğer muhalefet partilerinin de oylarıyla kabul edildi. İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanmadığı için emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesine dair grup önerisini, Genel Kurul gündemine getirdi.Önergeyi açıklamak üzere İYİ Parti Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Metin Ergun, emeklilikte yaşa takılanların, siyasi polemik konusu olmadığını belirtti.

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MHP muhalefete destek verdi EYT geçti TBMM'de sevinç çığlıkları

Bunun bir hak mağduriyeti, hakları gasbedilenlerin haklarının iadesi meselesi olduğunu anlatan Ergun, "Bu vatandaşlar ek bir şey değil, hakları olanı istiyor." dedi. Ergun, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin kanayan yara, toplumsal sıkıntı olduğunu ve görmezden, duymazdan gelinemeyeceğini kaydetti.

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MHP muhalefete destek verdi EYT geçti TBMM'de sevinç çığlıkları

Siyaset kurumu bu haksızlığı ortadan kaldırmaz ise yaranın büyüyeceğini vurgulayan Ergun, "Devlet vatandaşını mağdur etmez, hiçbir kanun geriye yürümez. Kazanılmış haklara dokunulmaz. Devlet bu vatandaşlarımızın haklarını elinden almıştır. İşe başladıkları zamanki şartlarda emekli olmak istiyorlar. Bu bir erken emeklilik değildir. Bu değişiklikle hiç kimse 38 yaşında emekli olmayacaktır, mağdur durumdakilerin yaşları da bu yaşı geçmiştir. Siyaset kurumunun bu vatandaşların elinden aldığı yasal haklarını iade edelim, edelim ki adalet yerini bulsun. Devletin itibarı çalışanına ve emeklisine sağladığı imkanla artar. " diye konuştu.

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