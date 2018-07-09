MHP, Meral Akşener'e dava açıyor! Sebebine bakın...

İYİ PARTİ Milletvekili Hayati Arkaz'ın TBMM'nin açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle başlayan gerilim mahkemeye taşınıyor. Son dakika bilgisine göre İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "partimize ve namusumuza dil uzattılar" iddiası üzerine, MHP Akşener hakkında suç duyurusu yapma kararı aldı. MHP Genel Merkez yönetimi, "Partisinin oylarının gerisinde kalmış Sayın Akşener, ne zaman partisinin genel başkanlığından ayrılmayı düşünüyor? Bunu merak ediyor ve sormak istiyoruz" dedi.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPÜNCE... 24 Haziran'da seçilen milletvekillerin yemin etmesi için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ilk toplantıda İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, Musavvat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin önünde eğilmesi, Koray Aydın ile Bahçeli'nin samimiyeti ve Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması İYİ Parti'yi karıştırmıştı.

Akşener Bahçeli'nin elini öpenlere kapıyı gösterdi! Terk edin...

AKŞENER KAPIYI GÖSTERMİŞTİ... İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün basına kapalı Meclis Grup Toplantısı'nda MHP lideri Bahçeli'nin elini öpenlere sert çıkmış ve "Partimize FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. İlkelerimize uymayacaklar derhal İYİ Parti'yi terk etsin" demişti.

İDDİALAR AÇIĞA ÇIKSIN...

Akşener'in, "partimize ve namusumuza dil uzattılar" iddiasının açığa çıkması için suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. MHP Genel Merkezi'nden bazı gazetecilere yapılan açıklamada, "Sayın Akşener’in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığı meçhul. Siyasi ahlakımız, vicdani ve insani vasfımız hiç kimsenin böyle bir zan ve töhmet altında bırakılmasına razı gelmez, onay vermez. MHP, medyaya yansıyan böylesi ağır bir suçlamanın aydınlığa kavuşması için, konuyla ilgili dedikodu yapan birkaç İP’li milletvekili hakkında ve bahsedilen 2015 yılındaki kaset olayının derinleştirilerek aydınlatılması konusunda suç duyusunda bulunmayı tartışmakta ve düşünmektedir" denildi

'AKŞENER NE ZAMAN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR?'... "MHP’ye ve Liderine yönelik iftiranın ağırlığı dikkate alındığında bunu kaçınılmaz bir zaruret olarak değerlendiriyoruz" diyerek suç duyurusunun yapılacağı belirtilen açıklamada, "İYİ Parti’de her şeye rağmen fedakarca çaba ve çalışmalar gösteren, bir vesileyle içimizden kopmuş arkadaşlarımızın gayretlerinin gerisinde kalmış Sayın Akşener, ne zaman partisinin genel başkanlığından ayrılmayı düşünüyor? Bunu merak ediyor ve sormak istiyoruz" denildi.