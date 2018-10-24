MHP adayı denen Melih Gökçek ortaya çıktı yanındaki isim de bomba

Melih Gökçek MHP'nin belediye başkanı adayı olacak iddiaları sonrasında herkesin aradığı isim oldu. Gökçek Ankara'da aranırken bambaşka bir yerde bomba isimle birlikte ortaya çıktı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek bugün günün konusu oldu. AK Parti ile yerel seçim ittifakını bozan MHP'nin Melih Gökçek'i aday göstereceği iddia edildi. Bu haberler sonrasında herkesin gözü Melih Gökçek'e döndü. Sosyal medya hesabını aktif kullanması ile bilinen Gökçek, sansasyon yaratan iddia karşısında tek satır yazmayınca daha da merak edildi. Ve bakın Gökçek nerede üstelik de kiminle birlikte görüntülendi: Twitter

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ANKARA'DA ARARKEN BURSA'DA : Melih Gökçek'in MHP'nin belediye başkanı olacağı iddiaları ortaya atılınca herkes Melih Gökçek'in peşine düştü. Ankara'da aranan Melih Gökçek öğleden sonra Bursa'da ortaya çıktı. Gökçek'i günün adamı olduğu gün Ankara'dan Bursa'ya götüren cenaze ise şaşırtıcı birine aitti. Twitter

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CENAZE KİMİN? : Gökçek'in cenazesi için Bursa'ya gittiği kişi 98 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kocaman adında sade bir vatandaşdı. Hüseyin Kocaman, Bursa'da Ulu Camii bahçesinde yıllardır tespih satıyordu. Çevresinde 'Tespih Baba' olarak anılan Hüseyin Kocaman'ın, Gökçek ile bir akrabalığı da bulunmuyordu. DHA'nın geçtiği habere göre Gökçek'in onunla sadece bir tanışıklığı vardı. Twitter

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