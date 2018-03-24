Mezdeke Aynur'un katilinin görüntüsü ortaya çıktı!

Polis, 2 yıl önce öldürülen mezdeke Aynur cinayeti şüphelisinin görüntüsünü tespit etti. Aynur'un "Beni mafya öldürecek" dediği yakın arkadaşı Asena'nın çalışanı ve gittiği astroloğun ifadesi alınacak.

Mezdeke Aynur'un katilinin görüntüsü ortaya çıktı!

1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin 3 üyesinden Aynur Kanbur'un, tam 2 yıl önce kurban gittiği sır dolu cinayete ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 2 yıldır üzerindeki sır perdesi aralanamayan olayla ilgili araştırmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Mecidiyeköy'deki metrobüs durağının güvenlik kameralarına yakalanan görüntüsünü tespit etti.

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Mezdeke Aynur'un katilinin görüntüsü ortaya çıktı!

GİRİŞİ VE ÇIKIŞI 4 DAKİKA SÜRDÜ: Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, görüntülerde koyu renkli şapka takan, aynı renk kapüşonlu bir mont, sarı yakalı bir kıyafet giyen şüphelinin sigara içtiği anlar yer alıyor. Polisin tespitlerine göre metrobüs durağından cinayetin işlendiği adrese yürüyerek giden şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı 4 dakika sürdü. Şüpheli, cinayetin ardından yine yürüyerek Beşiktaş'a gitti ve buradan izini kaybettirdi. Görüntüler Kanbur'un kızı Dilara Güngör, ablası Dilek Kıymış ve yakın arkadaşlarına da gösterildi ancak şüpheliyi kimse tanıyamadı.

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Mezdeke Aynur'un katilinin görüntüsü ortaya çıktı!

"MAFYA BENİ ÖLDÜRECEK": Bu arada Asayiş Şube'de soruşturmayla ilgili yeni bir özel ekip kuruldu. Ekibin elde ettiği bilgilere göre, Kanbur olaydan kısa süre önce yakın arkadaşı oryantal Asena'nın çalışanına kahve falı baktırdı. Hizmetçi kadının "Bir sıkıntınız var" sözleri üzerine Mezdeke Aynur "Evet sıkıntım var. Mafya beni öldürecek" dedi. Kısa süre sonra da ünlü bir kadın astroloğa giderek falına baktırdı.

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Mezdeke Aynur'un katilinin görüntüsü ortaya çıktı!

ASTROLOGLA OLAN GÖRÜŞMESİ SORUŞTURULACAK: Bu bilgiler üzerine Kanbur'un tehdit aldığını değerlendiren polis, astrolog ile hizmetçinin ifadesine başvurma kararı aldı. Özellikle Kanbur'un, astrolog kadına sıkıntısıyla ilgili bir şey söyleyip söylemediği soruşturulacak.

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