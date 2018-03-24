Mezdeke Aynur'un katilinin görüntüsü ortaya çıktı!

GİRİŞİ VE ÇIKIŞI 4 DAKİKA SÜRDÜ: Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, görüntülerde koyu renkli şapka takan, aynı renk kapüşonlu bir mont, sarı yakalı bir kıyafet giyen şüphelinin sigara içtiği anlar yer alıyor. Polisin tespitlerine göre metrobüs durağından cinayetin işlendiği adrese yürüyerek giden şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı 4 dakika sürdü. Şüpheli, cinayetin ardından yine yürüyerek Beşiktaş'a gitti ve buradan izini kaybettirdi. Görüntüler Kanbur'un kızı Dilara Güngör, ablası Dilek Kıymış ve yakın arkadaşlarına da gösterildi ancak şüpheliyi kimse tanıyamadı.