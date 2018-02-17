Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Brezilya'da Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ya da öyle sanıldı. Doktorlar hastayı kaybettiklerini ailesine söyledi ve kadın için defin işlemleri başladı. Storia sitesinin aktardığı habere göre kadının mezarından, gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı. Köylüler gelen seslerden çok korktu ancak bunun manevi bir şey olduğu düşünüldü.