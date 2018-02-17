Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Brezilya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kadının mezarından sesler geldiğinin söylenmesi üzerine mezar açıldı. El ve ayaklarında çırpınma izleri bulunan kadının kısa süre önce öldüğü anlaşıldı.

Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Brezilya'da Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ya da öyle sanıldı. Doktorlar hastayı kaybettiklerini ailesine söyledi ve kadın için defin işlemleri başladı. Storia sitesinin aktardığı habere göre kadının mezarından, gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı. Köylüler gelen seslerden çok korktu ancak bunun manevi bir şey olduğu düşünüldü.

18
Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Tam 11 gün sonra, köylülerin şikayeti üzerine mezar açıldı. Uzmanlar cesedin yeni öldüğünü, el ve ayaklarında çırpınmadan kaynaklı kanamalar ve yaralar olduğunu fark etti. Kadın günlerce mezarda yaşam savaşı vermiş, çırpınmış ve sonunda ölmüştü. Kalp krizinden sonra ölmeyen kadın diri diri toprağa gömülmüştü.

28
Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Evet yanlış duymadınız. Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın, diri diri toprağa gömülmüştü ancak artık çok geçti. Zamanında daha dikkatli olunsa gerekli müdahaleler yapılsaydı Rosangela Almeida dos Santos şu an hayatta olabilirdi.

38
Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat