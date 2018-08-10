Mevzu var! Buse Narcı Sinan Akçıl'ı yerin dibine gömdü

Buse Narcı Sinan Akçıl'ı yerden yere vurdu. Narcı hakkında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili olarak, ''Bir şeyin sonlanması için önce başlaması gerekir. Sinan, bizim arkadaşlığımızı da kendisi yazdı, kendisi çizdi, kendisi oynadı." dedi.

Mevzu var! Buse Narcı Sinan Akçıl'ı yerin dibine gömdü

Sinan Akçıl ile Buse Narcı'nın kısa bir süre aşk yaşadıkları ardından da ayrıldıkları haberleri basına yansımıştı. Ayrılığın ardından Sinan Akçıl, ayrılık haberlerini doğrulamış "Buse çok değerli bir insan. Ama olmadı. Tanışma faslında sonlandırdık." demişti. Bu açıklamanın ardından Buse Narcı'dan Akçıl'I yalanlar nitelikte zehir zemberek açıklamalar geldi.

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Mevzu var! Buse Narcı Sinan Akçıl'ı yerin dibine gömdü

Beyaz Magazin muhabirlerinin Buse Narcı'ya Sinan Akçıl'la olan ayrılık haberlerini sorması üzerine Akçıl'ı yerden yere vuran Narcı şunları söyledi: " Ortak kararımız mı ne demiş galiba, hayatımda böyle bir şey duymadım. Bu galiba Sinan'la 2. kişiliğinin ortak kararı. Çünkü ben hayatımda böyle bir saçmalık duymadım. Öncelikle bir şeyin sonlanması için önce başlaması gerekir. Arkadaşlıktan öteye bir şeylerin geçmesi gerekir. "

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Mevzu var! Buse Narcı Sinan Akçıl'ı yerin dibine gömdü

KENDİ YAZDI, KENDİSİ ÇİZDİ, KENDİSİ OYNADI: "Sinan Akçıl kendi kendine bitirmiş galiba. bence çok güzel şarkı sözleri yazıyor ben de beğeniyorum ama şarkı sözleri yazmak yerine şuan biraz film senaryosu yazsa bence daha güzel olur. "

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Mevzu var! Buse Narcı Sinan Akçıl'ı yerin dibine gömdü

"Çünkü bizim arkadaşlığımızı da kendisi yazdı, kendisi çizdi, kendisi oynadı. Onda da başarılı olabileceğini düşünüyorum yani. "

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