Mevlüt Çavuşoğlu: Tüm gerçekler ortaya çıksın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısında konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimler geldi Türkiye'ye? Ve arkasında kim var? Bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedirler.

Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamadı. Dolayısıyla şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'da olduğuna göre, Suudi Arabistan'ın sorumluluğu burada çok büyük. Dışişleri Bakanı'na da telefonda net bir şekilde söyledim. Şu anda bu cinayeti işleyen kişiler; Suudi Arabistan Başsavcısı da önceden planlandığını itiraf ediyor.

Başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş itiraf edilmeye başlandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Ve bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor. Zamana yayma ve oyalama gibi olmasın. Bir an önce soruşturma tamamlansın. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Onların teklifi üzerine biz hemen bu ziyareti kabul ettik ve dün bu buluşma gerçekleşti." dedi.