Metroya bu halde bindi ama sonra neler olacağını hiç düşünmedi

Onlar karşımıza çıkan metronun en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, yolcular tarafından işte böyle görüntülendi.
Onlar karşımıza çıkan metronun en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, yolcular tarafından işte böyle görüntülendi.
Onlar karşımıza çıkan metronun en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, yolcular tarafından işte böyle görüntülendi.
Onlar karşımıza çıkan metronun en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, yolcular tarafından işte böyle görüntülendi.
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