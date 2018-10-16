Metrobüs kaza yaptı: Tüm seferler durdu!

İSTANBUL Okmeydanı'ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüs körük bölümündeki sorun nedeniyle yan döndü. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşurken, çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü.

Okmeydanı'ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüs körük bölümündeki sorun nedeniyle yan döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri olay yerine gelerek metrobüse müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında metrobüs yolunda metrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Beklemek istemeyen çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü.

Ekiplerin müdahalesinin ardından arızalı metrobüs yoldan çekildi. Metrobüs seferleri ise normale döndü.