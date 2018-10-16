Metrobüs kaza yaptı: Tüm seferler durdu!

İstanbul Okmeydanı'ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüs körük bölümündeki sorun nedeniyle yan döndü. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşurken, çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü.