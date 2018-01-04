Metrelerce yüksekte tedbirsiz çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

İZMİR'de 5 katlı bir apartmanın çatı katında tente çalışması yapan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü. Çatı katında demirlerin üzerine çıkıp tente takmaya çalışan işçiler, bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. Yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte çalışan 3 işçi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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