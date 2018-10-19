Metin Şentürk: Fatih'te bir bodrum katında doğdum

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Hayatına dair merak edilenleri anlatan Şentürk, kendisini 'aslında görüyor' diyenlere tepki gösterdi. İşte Metin Şentürk'ün açıklamalarından satırbaşları...
Eskiden mahalledeki manava sorardın, bakkala sorardın, büyük bir akrabaya sorardın. O ne ya sosyal medya, arama motoru falan. Bir laf var 'adam bıçak üretmiş, isteyen ekmek kesiyor,isteyen adam kesiyor...' Sosyal medyada böyle bir şey. Ben sosyal medyaya en karşı olanlardan biriydim. Şimdi en iyi yönetenlerden biriyim.
Birol bana 'sosyal medyadan uzak duramazsın' diyordu. Çok ısrar etti. Sonra kabul ettim. Sayfa açtık. Bir gün ana haberden beni aradılar. 'Trend Topic olmuşsunuz' dedi. Hemen Birol'u aradım 'bu ne lan topik mopik bana ters' dedim. O kadar cahildim. İnsanlar sana ulaşmak istiyorsa bırak ulaşsınlar... Klavye delikanlılığına çok soyunmamak lazım. Bugün kınadığın bir şey, yarın senin de başına gelebiliyor.
Başarılı insanların bazıları, aslını-neslini-dostunu unutuyor. Nusret'i tebrik ediyorum. Bazen hayat bir pencereden kötü görünür, kapat o pencereyi başka pencereden bak. İnsan kalbiyle ve Rabbi ile arasını iyi tutarsa sendeler ama düşmez.
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