Metin Şentürk: Fatih'te bir bodrum katında doğdum

Birol bana 'sosyal medyadan uzak duramazsın' diyordu. Çok ısrar etti. Sonra kabul ettim. Sayfa açtık. Bir gün ana haberden beni aradılar. 'Trend Topic olmuşsunuz' dedi. Hemen Birol'u aradım 'bu ne lan topik mopik bana ters' dedim. O kadar cahildim. İnsanlar sana ulaşmak istiyorsa bırak ulaşsınlar... Klavye delikanlılığına çok soyunmamak lazım. Bugün kınadığın bir şey, yarın senin de başına gelebiliyor.