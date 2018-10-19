Metin Şentürk: Fatih'te bir bodrum katında doğdum

Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Metin Şentürk, hayatının bilinmeyenlerini anlattı.

Metin Şentürk: Fatih'te bir bodrum katında doğdum

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Hayatına dair merak edilenleri anlatan Şentürk, kendisini 'aslında görüyor' diyenlere tepki gösterdi. İşte Metin Şentürk'ün açıklamalarından satırbaşları...

111
Metin Şentürk: Fatih'te bir bodrum katında doğdum

Eskiden mahalledeki manava sorardın, bakkala sorardın, büyük bir akrabaya sorardın. O ne ya sosyal medya, arama motoru falan. Bir laf var 'adam bıçak üretmiş, isteyen ekmek kesiyor,isteyen adam kesiyor...' Sosyal medyada böyle bir şey. Ben sosyal medyaya en karşı olanlardan biriydim. Şimdi en iyi yönetenlerden biriyim.

211
Metin Şentürk: Fatih'te bir bodrum katında doğdum

Birol bana 'sosyal medyadan uzak duramazsın' diyordu. Çok ısrar etti. Sonra kabul ettim. Sayfa açtık. Bir gün ana haberden beni aradılar. 'Trend Topic olmuşsunuz' dedi. Hemen Birol'u aradım 'bu ne lan topik mopik bana ters' dedim. O kadar cahildim. İnsanlar sana ulaşmak istiyorsa bırak ulaşsınlar... Klavye delikanlılığına çok soyunmamak lazım. Bugün kınadığın bir şey, yarın senin de başına gelebiliyor.

311
Metin Şentürk: Fatih'te bir bodrum katında doğdum

Başarılı insanların bazıları, aslını-neslini-dostunu unutuyor. Nusret'i tebrik ediyorum. Bazen hayat bir pencereden kötü görünür, kapat o pencereyi başka pencereden bak. İnsan kalbiyle ve Rabbi ile arasını iyi tutarsa sendeler ama düşmez.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro