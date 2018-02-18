Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile yaşadığı fırtınalı aşkla gündemden düşmeyen Metin Hara, Antalya'daki bir AVM'de hayranlarıyla buluşup seminer verdi. "Sürekli iyi hayaller kurup gerçekleştirmeye çalışıyorum" diyen Metin Hara, hayranlarının Adriana Lima ile ilgili sorularına cevap vermedi. 'Aşkın İstilası', 'Yol' ve 'Dem' kitaplarının yazarı Metin Hara, Antalya'daki 'Sevgi Dolu Bir Gün' adıyla düzenlenen söyleşide yeni 2 kitabının da 10 gün sonra çıkacağını duyurdu.

Antalya'da katıldığı söyleşide, hayranlarıyla bir araya gelen yazar Metin Hara, "Birleşmiş Milletler'de konuşmacı olmak istiyorum. O hayalim için somut adımlar da atıldı. Onaylandı gibi bir şey. Çok yakında olacak" dedi. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Hara, hayallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kimsenin hayalindeki dünyaya doğmadığını; ancak kötü bir dünyada, ölmemek için çaba gösterdiğini dile getiren Hara, "Amacım, bizden sonra gelen çocukların bizim yaşadığımız zor süreçleri yaşamaması. En yakınlarım, bana 'Yahu ne işin var? Boş ver bu işleri, insanlar iyi değildir' derdi. Biz iyi insanlar zannedildiği gibi azınlık değiliz" dedi.