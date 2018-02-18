Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile yaşadığı fırtınalı aşkla gündemden düşmeyen Metin Hara, Antalya'daki bir AVM'de hayranlarıyla buluşup seminer verdi. "Sürekli iyi hayaller kurup gerçekleştirmeye çalışıyorum" diyen Metin Hara, hayranlarının Adriana Lima ile ilgili sorularına cevap vermedi. 'Aşkın İstilası', 'Yol' ve 'Dem' kitaplarının yazarı Metin Hara, Antalya'daki 'Sevgi Dolu Bir Gün' adıyla düzenlenen söyleşide yeni 2 kitabının da 10 gün sonra çıkacağını duyurdu.
Antalya'da katıldığı söyleşide, hayranlarıyla bir araya gelen yazar Metin Hara, "Birleşmiş Milletler'de konuşmacı olmak istiyorum. O hayalim için somut adımlar da atıldı. Onaylandı gibi bir şey. Çok yakında olacak" dedi. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Hara, hayallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kimsenin hayalindeki dünyaya doğmadığını; ancak kötü bir dünyada, ölmemek için çaba gösterdiğini dile getiren Hara, "Amacım, bizden sonra gelen çocukların bizim yaşadığımız zor süreçleri yaşamaması. En yakınlarım, bana 'Yahu ne işin var? Boş ver bu işleri, insanlar iyi değildir' derdi. Biz iyi insanlar zannedildiği gibi azınlık değiliz" dedi.
Metin Hara, gerçekleştiremediği hayalleri olduğunu, bunları gerçekleştirmek için de çaba sarf ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşmacı olmak istediğini anlatan Hara, bu hayali için de somut adımlar attığını vurguladı. Çok yakında konuşmacı olarak BM'nin programlarına katılacağını kaydeden Hara, "İlk başlarda en büyük hayalim, 10 kişi karşımda otursun onlarla kalbimdekileri paylaşayım. Sonra 10 kişi 100 oldu, 1000 oldu. Şimdi senaryo yazıyorum, iyilik adına ne yapılabilir? Sürekli iyi hayaller kurup gerçekleştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.
'ÇOCUKLARA PARA YERİNE DAHA FAZLA SEVGİ VERİN': Ailelere, engel olmak yerine çocuklarını özgür bırakmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Hara, "Çocuklarınızın önünden çekilin. Çocukların doğasına izin verin. Çocuklar ırkçılık yapmıyor. İnsan ayrıştırmıyorlar. Çocuklar yetişirken doğaları tahrip edilmesin. Çocuklara daha fazla para yerine daha fazla sevgi ve zaman harcayın. Zaman paradan çok daha önemli bir değerdir" dedi.
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