Meteor Yağmuru'ndan nefes kesen kareler

1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Türkiye'den ve dünyadan pek çok fotoğrafçının objektifine böyle yansıdı.

Meteor Yağmuru'ndan nefes kesen kareler

1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Türkiye'den ve dünyadan pek çok fotoğrafçının objektifine böyle yansıdı. Peki Perseid Meteor Yağmuru nedir? İşte Perseid Meteor Yağmuru hakkında bilmeniz gereken her şey...

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Meteor Yağmuru'ndan nefes kesen kareler

Merakla beklenen Perseid Meteor Yağmuru dünyanın farklı bölgelerinden gözlemlendi. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid Meteor Yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi gökyüzü şöleni yaşattı.

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Meteor Yağmuru'ndan nefes kesen kareler

1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.

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Meteor Yağmuru'ndan nefes kesen kareler

Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

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