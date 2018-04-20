Mete Yarar: Münbiç'ten önce Kandil'e operasyon yapılacak

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." dedi.

Yarar, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi tarafından "Çırağan Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı'nın Ekonomik ve Stratejik Yansımaları" konulu etkinlikte, söyleşiyle beyin fırtınası yaptıklarını dile getirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin Astana sürecini başlattığını belirten Yarar, "Afrin harekatıyla beraber Türkiye, Ortadoğu'da aslında ne kadar lider bir ülke olduğunu da diğer ülkeler göstermeye başladı. Bunlardan birisi Avrupa Birliği, diğeri ise ABD. Yani Türkiye ile beraber hareket etmedikleri müddetçe, hangi figürü çıkartırsa çıkartsın aslında ne kadar boş bir çaba olduğunu Türkiye hepsine ispatlamış oldu." diye konuştu.

"SEÇİMİN ÖNE ALINMASI AVANTAJLI" Bir gazetecinin, seçimlerin erkene alınmasının dış politika ile bir ilgisinin olup olmadığı sorusu üzerine Yarar, "Ben sadece dış politika için olduğunu zannetmiyorum. Seçimlerin erkene alınmasının sebeplerinden bir tanesi siyasal bir tercih olmasıdır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Güncel 20 Nisan 2018 08:30
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • iki önemli husus var mete ! 20 Nisan 2018 09:12 1- münbiç ten önce taktiksel olarak kandil olabilir-olmalıdır da ama bunu niye açık ediyorsun ! 2- anladığın-bildiğin alan askeri operasyonlar vs... alakan olmayan siyasete niçin giriyorsun? yukarıdaki maddeleri anlayarak okursan menfaatine...

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