Mete Yarar 'Menbiç operasyonunun ilk safhası başladı'

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Menbiç ve Aynel Arab operasyonlarının ilk safhasının başladığını belirterek, “Neden? Bu süreçte en önemli hazırlıklardan bir tanesi de siyasal anlamda ve karşı tarafla görüşmeler anlamında, yani diplomatik anlamda faaliyetler de aslında faaliyetin bir kısmıdır. Bugün Amerikalılarla, Rusya ile görüşüyorsanız, İran ve diğer muhataplarınızla görüşüyorsanız aslında bu operasyonun ilk safhası da başlamış demektir” dedi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir konferans nedeniyle geldiği Konya’nın Beyşehir ilçesinde gazetecilerin “Sınır ötesi operasyonlar devam edecek mi? Menbiç operasyonu ne zaman başlayacak?” şeklindeki soruları cevaplandırdı. Mete Yarar, Türkiye’de şu anda 3 tane sınır ötesi operasyonun halen devam ettiğini vurgulayarak, “Bunlardan bir tanesi; şu anda bugün İdlib’de 9’uncu gözlem noktası kuruldu. Yani gözlem noktası dediğiniz yer aslında çatışmaların arasından geçerek yerler kuruyorsunuz. Bu da bir operasyon. Bugün itibariyle Kuzey Irak’ta yaklaşık 15 kilometrede yaklaşık 3 tane üs bölgesi kuruldu. Hem de nereye doğru? Kandile doğru bir ana hançer gibi ilerleyerek 15 kilometre Bu da büyük bir operasyon. Aynı zamanda Sincar’da teröristlerin bölgeden çıkartılmasıyla ilgili operasyon sürüyor. Bugün yine Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde insani yardım anlamında faaliyetler sürüyor. Aslında her biri sürüyor ve her biri de başarıyla takip ediliyor” dedi.

Türkiye’nin Menbiç ve Aynel Arab’a düzenlemesi beklenen operasyonlarla ilgili olarak da Yarar, “Ama sizin sorduğunuz soru Menbiç ne zaman, Aynel Arab ne zaman başlayacak, diyorsanız? Bence başladı. Neden? Bu süreçte en önemli hazırlıklardan bir tanesi de siyasal anlamda ve karşı tarafla görüşmeler anlamında, yani diplomatik anlamda faaliyetler de aslında faaliyetin bir kısmıdır. Bugün Amerikalılarla, Rusya ile görüşüyorsanız, İran ve diğer muhataplarınızla görüşüyorsanız aslında bu operasyonun ilk safhası da başlamış demektir. Ben hepsinin beraber sürdürüldüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

  • Güncel 09 Nisan 2018 12:04
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Mete Yarar 'Menbiç operasyonunun ilk safhası başladı' videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro