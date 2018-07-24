Mesut'un Almanya formalı tabelası değişti yerine gelene bakın!

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması üzerine memleketi Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi, futbolcunun 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafı kaldırma kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde tabelada çalışma yapan belediye ekipleri, tabeladaki mevcut fotoğrafı kaldırarak yerine Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafını astı.

ERDOĞAN'LI FOTOĞRAFI KONULDU: Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, aldıkları karar doğrultusunda tabelayı değiştirdiklerini söyledi. Özil'e saygısızlık yapıldığını ifade eden Semerci, "Mesut Özil bizim gururumuz, hemşerimizdir. Özil'e yapılanları üzüntüyle izledik. Almanya milli takımına önemli hizmetleri oldu. Mesut Özil, Devrek Belediyespor'a spor tesisi yapıyor. Spor tesislerinin olduğu cadde 'Mesut Özil Caddesi' adını vermiştik ve Almanya milli formasıyla olan fotoğrafını koymuştuk. Şimdi o fotoğrafı kaldırıyoruz ve yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını koyduk" dedi.