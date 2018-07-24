Mesut'un Almanya formalı tabelası değişti yerine gelene bakın!

ERDOĞAN'LI FOTOĞRAFI KONULDU: Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, aldıkları karar doğrultusunda tabelayı değiştirdiklerini söyledi. Özil'e saygısızlık yapıldığını ifade eden Semerci, "Mesut Özil bizim gururumuz, hemşerimizdir. Özil'e yapılanları üzüntüyle izledik. Almanya milli takımına önemli hizmetleri oldu. Mesut Özil, Devrek Belediyespor'a spor tesisi yapıyor. Spor tesislerinin olduğu cadde 'Mesut Özil Caddesi' adını vermiştik ve Almanya milli formasıyla olan fotoğrafını koymuştuk. Şimdi o fotoğrafı kaldırıyoruz ve yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını koyduk" dedi.