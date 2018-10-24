Mesut Özil'in 'Elhamdülillah' paylaşımı ortalığı salladı! Almanlar kampanya başlattı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Leicester City'yi 3-1yenerken Mesut Özil, 1 gol bir asistle oynadı ve tarihe geçti. Maçın ardından "Elhamdülillah" paylaşımı yapan Mesut Özil, sosyal medyada büyük ilgi görürken Almanlar, yıldız futbolcu için kampanya başlattı.

Mesut Özil'in 'Elhamdülillah' paylaşımı ortalığı salladı! Almanlar kampanya başlattı

İngiltere Premier Lig'de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında Arsenal, Leicester City'yi 3-1 mağlup ederken maçın yıldızı tartışmasız Mesut oldu. 30 yaşındaki yıldız ilk olarak, 45. dakikada sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla takımına beraberliği getirdi. Maçın 63. dakikasında Mesut'un başlattığı hücumda Aubameyang takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden üç dakika sonra ise Arsenal organize hücumla rakip ceza sahasına girerken; Aubameyang, Mesut'un şık asistiyle skoru tayin eden golü attı ve karşılaşma Arsenal'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Mesut Özil'in 'Elhamdülillah' paylaşımı ortalığı salladı! Almanlar kampanya başlattı

MESUT TARİHE GEÇTİ: Mesut Özil, 30. golünü atarak Premier Lig tarihinde en fazla gol atan Alman oyuncu oldu. Bu sonuçla ligde art arda 7. galibiyetini elde eden Arsenal, 21 puan ve averajla 4. sıraya yükseldi. Leicester City ise 12 puanla 11. sırada kaldı.

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Mesut Özil'in 'Elhamdülillah' paylaşımı ortalığı salladı! Almanlar kampanya başlattı

'ELHAMDÜLİLLAH' PAYLAŞIMI: Leicester City mücadelesinde harika oyunuyla takımını galibiyete taşıyan Mesut, maç sonrası şükür mesajı paylaştı. Mesut'un, sosyal medya hesaplarında secde halindeki fotoğrafıyla birlikte "Elhamdülillah" ifadesini paylaşması büyük beğeni topladı.

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Mesut Özil'in 'Elhamdülillah' paylaşımı ortalığı salladı! Almanlar kampanya başlattı

ALMANPAR PİŞMAN: Mesut'un bu performansı ise Almanlar'ı iştahlandırdı. Üst üste çok kötü sonuçlar alan Alman Milli Takımı'nın kurtuluşunu Mesut'ta gören Alman futbolseverler "Özil geri dönsün" kampanyası başlattı. Mesut'u ırkçı bir şekilde medyanın önüne atan Futbol Federasyonu'nun da bu duruma sıcak baktığı iddia edildi.

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