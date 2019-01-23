Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün yeri belli oldu

İki yıldır birlikte olan futbolcu Mesut Özil ile model ve oyuncu Amine Gülşe'nin düğün adresinin Londra olduğu iddia edildi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün yeri belli oldu

Futbol hayatına İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de devam eden Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe'nin düğün detayları belli olmaya başladı. Mesut Özil ile Amine Gülşe önümüzdeki yaz İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaevine girecek.

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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün yeri belli oldu

İkili Türk dostları için İngiltere'ye özel uçak da kaldıracak. Amine Gülşe aralarında yakın dostu Raşit Bağzıbağlı'nın tasarlayacağı bir gelinliğin de olduğu 3 farklı tasarım giyecek. İngiliz basını, çiftin İngiltere'deki dostları için Blenheim Sarayı'nda kutlama yemeği vereceğini öne sürmüştü.

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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün yeri belli oldu

Çift, geçtiğimiz günlerde aile arasında gerçekleşen törende önce kız isteme merasimi gerçekleştirmiş ardından da nişan yüzüklerini takmıştı.

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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün yeri belli oldu

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