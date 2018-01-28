Meryem Uzerli'yi çıplak video kovdurmuştu şimdi de ülkeyi terk ediyor

Türkiye'nin en çok konuşulan kadınlarından biri Meryem Uzerli. Gerek çalkantılı aşk hayatı, gerek oyunculuğu gerek, Instagram paylaşımları ile sıklıkla adın söz ettiriyor Meryem Uzerli... Bir süredir ekranlarda yer almayan Uzerli'nin en son göründüğü yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz olmuştu ama ondada çok uzun süre kalmadı. Twitter

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Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programının haberine göre, Türkçe derslerini ihmal ettiği için uyarı alan Meryem Uzerli'nin küvet pozları bardağı taşıran son damla olmuştu. Menajerlik şirketi, sosyal medya hesabından küvette çektiği çıplak fotoğrafını paylaşan oyuncu Meryem Uzerli ile çalışmayı bırakmıştı. Twitter

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Bu ani karar hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Sabah gazetesinden Okan Filizçay'ın haberine göre hayatını yurt dışında sürdüreceği öğrenilen Meryem Uzerli, işlerini bundan sonra ağabeyi Dany Lyons yürütecek.



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