Meryem Uzerli'yi çıplak video kovdurmuştu şimdi de ülkeyi terk ediyor

Meryem Uzerli'yi çıplak video kovdurmuştu şimdi de ülkeyi terk ediyor

Türkiye'nin en çok konuşulan kadınlarından biri Meryem Uzerli. Gerek çalkantılı aşk hayatı, gerek oyunculuğu gerek, Instagram paylaşımları ile sıklıkla adın söz ettiriyor Meryem Uzerli... Bir süredir ekranlarda yer almayan Uzerli'nin en son göründüğü yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz olmuştu ama ondada çok uzun süre kalmadı.

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Meryem Uzerli'yi çıplak video kovdurmuştu şimdi de ülkeyi terk ediyor

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programının haberine göre, Türkçe derslerini ihmal ettiği için uyarı alan Meryem Uzerli'nin küvet pozları bardağı taşıran son damla olmuştu. Menajerlik şirketi, sosyal medya hesabından küvette çektiği çıplak fotoğrafını paylaşan oyuncu Meryem Uzerli ile çalışmayı bırakmıştı.

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Meryem Uzerli'yi çıplak video kovdurmuştu şimdi de ülkeyi terk ediyor

Bu ani karar hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Sabah gazetesinden Okan Filizçay'ın haberine göre hayatını yurt dışında sürdüreceği öğrenilen Meryem Uzerli, işlerini bundan sonra ağabeyi Dany Lyons yürütecek.

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Meryem Uzerli'yi çıplak video kovdurmuştu şimdi de ülkeyi terk ediyor

Türkiye'de düzenli bir hayatı olmayan oyuncunun çalıştığı ajans tarafından artık karşılanamayacak bir maliyete yol açması ve sürekli yurt dışına gidip gelmesi bu ayrılığına neden olmuş.

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