Meryem Uzerli kendini dünyaca ünlü estetik doktoruna teslim etti

Meryem Uzerli, Kardashian ailesinin estetik doktoru olarak bilinen Dr. Simon Ourian'nin kliniğini ziyaret etti. Hem ünlü doktorun hem de Meryem Uzerli'nin hesabında paylaşılan videoda Uzerli'nin geçireceği operasyonlar anlatılıyor.
Dr. Simon Ourian instagram hesabından paylaştığı videoda Meryem Uzerli'nin çok sigara içmeye bağlı cildinde oluşan deformasyonların giderilmesi için neler yapılacağı anlatılıyor.
Meryem Uzerli, Kim Kardashian ailesinin estetik doktoru olarak bilinen Dr. Simon Ourian'nin kliniğini ziyaret etti. Hem ünlü doktorun hem de Meryem Uzerli'nin hesabında paylaşılan videoda Uzerli'nin geçireceği operasyonlar anlatılıyor.
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