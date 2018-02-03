Meryem 27. bölüm fragmanı

Meryem 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meryem'in yeni bölümünde neler olacak? Meryem 7 Şubat 2018 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem; kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir savcı Oktay; aşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş…

Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda... Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dahil olup, adaleti getirene kadar…

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde 'Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika' haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)