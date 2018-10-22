Merve Sevi'nin bacak pozu olay oldu!

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Sevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden olan Merve Sevi, Kaç Baba Kaç adlı oyunun kulisinde sahneye hazırlanırken çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Merve Sevi'nin paylaştığı fotoğraflarda en öne çıkan pozu ise tek bacağını havaya kaldırarak çektiği kare oldu. Yapması son derece zor olan bu hareketi kolaylıkla yaptığı görülen Merve Sevi hayranlarını şaşırttı.
İşte Merve Sevi'nin o pozu...
"HER EVLİLİKTE OLUR BÖYLE ŞEYLER" DEMİŞTİ: Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye boşanma dilekçesi verdiği iddia edilen Merve Sevi, "Hakkımda çıkan şiddet görüyor açıklamaları, almış olduğum uzaklaştırma kararı abartılı bir şekilde yayınlanmıştır.
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