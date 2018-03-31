Merve Boluğur'dan çarpıcı açıklamalar: Birini seversem eğer...

Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu'da düzenlediği davet gününde, kendi ismini verdiği kozmetik markasının tanıtımını gerçekleştirdi. Özellikle son zamanlarda magazin dünyasında adını sıkça duyguğumuz ünlüler arasında yer alan Boluğur Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda kendi kozmetik markasını yaratmak için adım atmıştı. Zorlu'da düzenlediği davette çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''15 yaşımdan beri kırmızı ruj sürüyorum'' açıklamasını yapan ünlü oyuncu Boluğur, makyaj merakının çocukluktan geldiğini ifade etti. Artık kendisinin sadece ucuz magazin haberleriyle değil bir iş kadını olarak anılmasını isteyen Boluğur şöyle konuştu: " Artık iş kadını olarak anılmak istiyorum. Şu an tamamen markama odaklandım. Önce iş, sonra aşk. Birini seversem de aslanlar gibi elinden tutar ortaya çıkarım”

