Merve Boluğur'dan çarpıcı açıklamalar: Birini seversem eğer...

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra sık sık stil değiştiren Merve Boluğur kendini işe adadı. Geçtimiz gün Zorlu'da kendi kozmetik markasının tanıtımını gerçekletiren Boluğur çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Merve Boluğur'un açıklamarı...

Merve Boluğur'dan çarpıcı açıklamalar: Birini seversem eğer...

Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu'da düzenlediği davet gününde, kendi ismini verdiği kozmetik markasının tanıtımını gerçekleştirdi. Özellikle son zamanlarda magazin dünyasında adını sıkça duyguğumuz ünlüler arasında yer alan Boluğur Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda kendi kozmetik markasını yaratmak için adım atmıştı. Zorlu'da düzenlediği davette çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Merve Boluğur'dan çarpıcı açıklamalar: Birini seversem eğer...

''15 yaşımdan beri kırmızı ruj sürüyorum'' açıklamasını yapan ünlü oyuncu Boluğur, makyaj merakının çocukluktan geldiğini ifade etti. Artık kendisinin sadece ucuz magazin haberleriyle değil bir iş kadını olarak anılmasını isteyen Boluğur şöyle konuştu: " Artık iş kadını olarak anılmak istiyorum. Şu an tamamen markama odaklandım. Önce iş, sonra aşk. Birini seversem de aslanlar gibi elinden tutar ortaya çıkarım”

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Merve Boluğur'dan çarpıcı açıklamalar: Birini seversem eğer...

Merce Boluğur Ağustos 2015'te Murat Dalkılıçla evlenmiş çift daha sonra Eylül 2017'de boşanmıştı.

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Merve Boluğur'dan çarpıcı açıklamalar: Birini seversem eğer...

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