Merve Boluğur itiraf etti: DM'den inanılmaz teklifler alıyorum

Merve Boluğur, modacı arkadaşı Amor Garibovic ile birlikte önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Boluğur, DM'den inanılmaz teklifler aldığını itiraf etti.

Merve Boluğur itiraf etti: DM'den inanılmaz teklifler alıyorum

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen oyuncu Merve Boluğur, modacı arkadaşı Amor Garibovic ile birlikte önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Boluğur, gazetecilerin sorularını yanıtladı

113
Merve Boluğur itiraf etti: DM'den inanılmaz teklifler alıyorum

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUM": Habertürk'ün haberine göre; Boluğur, "Çok ince eleyip, sık dokuyan birisiyim. Hatta takıntı derecesinde... Başak burcunun getirdiği bir özellik sanırım. O yüzden çok içime sinsin istiyorum. İnternet işlerini seviyorum. Çok güzel işler yapılıyor son zamanlarda. Ben de tabii ki içinde yer almak istiyorum" dedi.

213
Merve Boluğur itiraf etti: DM'den inanılmaz teklifler alıyorum

YENİ YILA PES OYNAYARAK GİRDİ: Muhabirlerin "Yılbaşını nerede geçirdiniz?" sorusuna yeni yıla İstanbul’da evinde PlayStation oynayarak girdiğini söyleyen Boluğur, açıklamalarıyla şaşırttı.

313
Merve Boluğur itiraf etti: DM'den inanılmaz teklifler alıyorum

"DM'DEN İNANILMAZ TEKLİFLER ALIYOPRUM!": Oyuncu, "Yeni yıla evimde PlayStation oynayarak girdim ve rakip tanımıyorum kendime. Instagram’dan bu konuyla alakalı inanılmaz teklifler alıyorum. DM’den yürüyorlar, hatta koşuyorlar o derece yani ama ben iddalıyım, kimseye oyun vermem. Rakip varsa çıksın karşıma!" diyerek rakiplerine adeta gözdağı verdi.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro