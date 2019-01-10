Merve Boluğur itiraf etti: DM'den inanılmaz teklifler alıyorum

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen oyuncu Merve Boluğur, modacı arkadaşı Amor Garibovic ile birlikte önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Boluğur, gazetecilerin sorularını yanıtladı
"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUM": Habertürk'ün haberine göre; Boluğur, "Çok ince eleyip, sık dokuyan birisiyim. Hatta takıntı derecesinde... Başak burcunun getirdiği bir özellik sanırım. O yüzden çok içime sinsin istiyorum. İnternet işlerini seviyorum. Çok güzel işler yapılıyor son zamanlarda. Ben de tabii ki içinde yer almak istiyorum" dedi.
"DM'DEN İNANILMAZ TEKLİFLER ALIYOPRUM!": Oyuncu, "Yeni yıla evimde PlayStation oynayarak girdim ve rakip tanımıyorum kendime. Instagram’dan bu konuyla alakalı inanılmaz teklifler alıyorum. DM’den yürüyorlar, hatta koşuyorlar o derece yani ama ben iddalıyım, kimseye oyun vermem. Rakip varsa çıksın karşıma!" diyerek rakiplerine adeta gözdağı verdi.
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