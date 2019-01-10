Merve Boluğur itiraf etti: DM'den inanılmaz teklifler alıyorum

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUM": Habertürk'ün haberine göre; Boluğur, "Çok ince eleyip, sık dokuyan birisiyim. Hatta takıntı derecesinde... Başak burcunun getirdiği bir özellik sanırım. O yüzden çok içime sinsin istiyorum. İnternet işlerini seviyorum. Çok güzel işler yapılıyor son zamanlarda. Ben de tabii ki içinde yer almak istiyorum" dedi.

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