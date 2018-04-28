Merve Boluğur 'ben alkol kullanmam' dedi bakın kaç promil çıktı

Merve Boluğur önceki akşam Ulus’ta trafik çevirmesine takıldı. Polisin dur ikazına uymayan Merve Boluğur yoluna devam etmek istedi. Ancak polis memuru Boluğur'un yolunu kesmek zorunda kaldı. Alkol muayenesinde 0 promil çıkan Merve Boluğur habercilere “Ben alkol kullanmam” dedi. Merve Boluğur Ağustos 2015’te evlendiği Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017’de boşanmıştı.
İş hayatına atılan Merve Boluğur “Artık iş kadını olarak anılmak istiyorum. Şu an tamamen markama odaklandım. Önce iş, sonra aşk. Birini seversem de aslanlar gibi elinden tutar ortaya çıkarım” demişti.
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