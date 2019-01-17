Mert Yılmaz'ın yaptığı dolar ve Trump analizi rekor kırdı

Nişantaşı öğretim üyesi Mert Yılmaz yaptığı 'dolar ve Donald Trump' analiziyle kendisinin bile çok şaşırdığı bir izlenme oranına ulaştı. Youtube ve twitterda en çok izlenenler arasına giren analizinde dolar borcu olanlar için tavsiyelerini sundu. 'Bu Trump ile yaşamaya alışmamız gerekiyor' diyen Yılmaz, o var olduğu sürece öngörülerin tutmayacağının altını çizdi.

'Bu Trumpla birlikte malesef alışmak zorundayız. Bu adam ABD başkanı olarak görevdeyken hiçbirimiz akşam rahat uyuyamayacağız. Bir anda attığı twitin siz sabah kalktığınızda çok farklı fiyatlaların oluşabildiğini görüyorsunuz. Dolar alıp satmak başka bir şey. Ama borcu olanlar, bu işin ticaretini yapanlar, döviz açık pozisyonu olanlar mutlaka kendinizi korumak ve hedge atmek zorundasınız. Bunu yapmazsanız günün birinde kalkığınızda çok farklı fiyatları görme şansına sahip olabilirsiniz malesef.