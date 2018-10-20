Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat hastanelik oldu

Geçtiğimiz ay İzmir'de İdil Fırat ile dünya evine giren Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Mert Fırat önceki akşam oyuncu arkadaşı Didem Balçın ile Maslak'ta bir hastanede görüntülendi.

İDİL FIRAT HASTANELİK OLDU: Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, eşi İdil Fırat'ın rahatsızlandığını ve hastaneye kontrole getirdiğini söyleyen oyuncu, İdil Fırat'ın soğuk algınlığına yakalandığını belirtti.

TEKERLEKLİ SANDAYE İLE AYRILDI: Güzel oyuncu Didem Balçın ise, "Soğuk algınlığına yakalanmışım ben de kontrol yaptırdım" dedi. Mert Fırat, hastaneyi tekerlekli sandalye ile terk eden eşi İdil Fırat'ın görüntülenmemesi için, otoparktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu.