Mert Fırat ve Burcu Biricik'ten büyük beğeni toplayan 'İki Yabancı' düeti

Mert Fırat ve Burcu Biricik, 16 Kasım'da vizyona girecek olan filmleri 'Her Şey Seninle Güzel' için stüdoyoya girerek 18 yıl önce Teoman ile Şebnem Ferah'ın söylediği 'İki Yabancı'yı seslendirdi.

Burcu Biricik ve Mert Fırat, 16 Kasım'da vizyona girecek olan 'Her Şey Seninle Güzel' filmi için 18 yıl önce Teoman ile Şebnem Ferah'ın söylediği 'İki Yabancı'yı seslendirdi. İkilinin bu düeti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Burcu Biricik, ''Mert’in sesini herkes gibi ben de çok beğenirim, sesini çok iyi kullanabilen oyunculardan. Birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Zaten sahnede çok sevdiğim kulağımın yıllardır aşina olduğu bir parçayı söyledim. O yüzden söylemek beni hiç zorlamadı'' şeklinde konuştu. Twitter

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Burcu Biricik (Deniz) ile Mert Fırat'ın (Emre), aşkları yarım kalan iki sevgiliyi oynadığı filmde Hazar Ergüçlü ise 'Emre'nin nişanlısı 'Melisa'yı canlandırıyor.

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