Mert Fırat ve Burcu Biricik'ten büyük beğeni toplayan 'İki Yabancı' düeti

Mert Fırat ve Burcu Biricik, 16 Kasım'da vizyona girecek olan filmleri 'Her Şey Seninle Güzel' için stüdoyoya girerek 18 yıl önce Teoman ile Şebnem Ferah'ın söylediği 'İki Yabancı'yı seslendirdi.

Mert Fırat ve Burcu Biricik'ten büyük beğeni toplayan 'İki Yabancı' düeti

Burcu Biricik ve Mert Fırat, 16 Kasım'da vizyona girecek olan 'Her Şey Seninle Güzel' filmi için 18 yıl önce Teoman ile Şebnem Ferah'ın söylediği 'İki Yabancı'yı seslendirdi. İkilinin bu düeti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Mert Fırat ve Burcu Biricik'ten büyük beğeni toplayan 'İki Yabancı' düeti

Burcu Biricik, ''Mert’in sesini herkes gibi ben de çok beğenirim, sesini çok iyi kullanabilen oyunculardan. Birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Zaten sahnede çok sevdiğim kulağımın yıllardır aşina olduğu bir parçayı söyledim. O yüzden söylemek beni hiç zorlamadı'' şeklinde konuştu.

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Mert Fırat ve Burcu Biricik'ten büyük beğeni toplayan 'İki Yabancı' düeti

Burcu Biricik (Deniz) ile Mert Fırat'ın (Emre), aşkları yarım kalan iki sevgiliyi oynadığı filmde Hazar Ergüçlü ise 'Emre'nin nişanlısı 'Melisa'yı canlandırıyor.

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Mert Fırat ve Burcu Biricik'ten büyük beğeni toplayan 'İki Yabancı' düeti

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL KONUSU: Deniz başarılı bir kariyere sahip olan genç bir kadındır. Eski sevgilisi Emre ile yollarını ayırsa da genç adam Deniz için her zaman hayatının aşkı olarak kalır. Deniz, bir türlü unutmayı başaramadığı Emre’yi gerçekten kaybedeceğini anlayınca soluğu İzmir’de alır. Fakat Deniz’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısında oldukça güçlü bir rakibi olduğunu öğrenen Deniz, Bulut’tan yardım istemek zorunda kalır.

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