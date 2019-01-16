Mersin'de hasar çok büyük! Başkan 'bu bir afet' dedi

Mersin doğa felaketiyle karşı karşıya kaldı. Fırtınanın hızı saatte 110 kilometreyi buldu. Şiddetli sağanak yağış ve fırtına kentte hayatı felç etti, sahil kesiminde dev beton bloklar paramparça oldu.

Mersin'de hasar çok büyük! Başkan 'bu bir afet' dedi

Mersin kabus dolu bir gece geçirdi. Fırtına ve sağanak yağışın vurduğu Mersin sahil kesimi adeta harabeye döndü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle büyük hasar oluşan sahil şeridinde inceleme yaptı. Kocamaz, deniz kıyısının sürüklenen taş ve kayalarla büyük hasar gördüğünü ifade ederek "Bu bir afet. Allah'tan gelene söyleyecek bir şeyimiz yok ama kulun da bu afet karşısında yapabilecek bir şeyi yok. Sahil sakinleşince belediye ekiplerimiz çalışmalarını yapacak." dedi.

119
Mersin'de hasar çok büyük! Başkan 'bu bir afet' dedi

Dün erken saatlerden itibaren belediye ekiplerinin kent genelinde yağmur ve rüzgarla mücadele ettiğini vurgulayan Kocamaz, Afet Koordinasyon Merkezinin meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda hareket ettiğini anlattı.

219
Mersin'de hasar çok büyük! Başkan 'bu bir afet' dedi

MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK : Kocamaz, temizlik çalışmaları için denizin durgunlaşmasını beklediklerini yineleyerek şöyle konuştu:
"Bütün araç ve gereçlerimiz ayakta ama araç ve gerecin burada yapabileceği bir şey yok. Deniz dinginleşince temizlik çalışmaları başlayacak. Maddi hasar çok büyük. Özellikle denize yakın bölgelerde ve tarım alanlarında çok büyük sıkıntılar var. Araziler, ekili alanlar sular altında. Herhalde merkezi hükümet yetkilileri de bu zararların tespitini en kısa sürede yaparlar. Tek sevincimiz can kaybının olmaması ama maddi konudaki hasar çok büyük."

319
Mersin'de hasar çok büyük! Başkan 'bu bir afet' dedi

Öte yandan merkez Akdeniz ilçesinde sahil bandında olan Atatürk Parkı'nda fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

419
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro