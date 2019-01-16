Mersin'de hasar çok büyük! Başkan 'bu bir afet' dedi

MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK : Kocamaz, temizlik çalışmaları için denizin durgunlaşmasını beklediklerini yineleyerek şöyle konuştu:

"Bütün araç ve gereçlerimiz ayakta ama araç ve gerecin burada yapabileceği bir şey yok. Deniz dinginleşince temizlik çalışmaları başlayacak. Maddi hasar çok büyük. Özellikle denize yakın bölgelerde ve tarım alanlarında çok büyük sıkıntılar var. Araziler, ekili alanlar sular altında. Herhalde merkezi hükümet yetkilileri de bu zararların tespitini en kısa sürede yaparlar. Tek sevincimiz can kaybının olmaması ama maddi konudaki hasar çok büyük."