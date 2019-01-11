Merkez Bankası'ndan dolar tahmini yıl sonu bakın ne kadar olacak

Merkez Bankası 2019 yılı Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını yayınladı. Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16.45, yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1847 oldu.

Merkez Bankası'ndan dolar tahmini yıl sonu bakın ne kadar olacak

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 katılımcı tarafından yanıtlanan 2019 yılı Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 75 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre enflasyonda 2019 yıl sonu beklentisi yüzde 16.45 seviyesinde bulunuyor.

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Merkez Bankası'ndan dolar tahmini yıl sonu bakın ne kadar olacak

Anket sonuçlarına göre Ocak ayı için tüketici enflasyonu beklentisi aylık yüzde 1.56'dan yüzde 1.16'ya geriledi. Yıllık beklentilere göre 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE artışı beklentisi yüzde 16.46'dan yüzde 15.91'e indi.

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Merkez Bankası'ndan dolar tahmini yıl sonu bakın ne kadar olacak

DÖVİZ KURU... 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,18 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6,25 TL iken, bu anket döneminde 6,30 TL olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası'ndan dolar tahmini yıl sonu bakın ne kadar olacak

FAİZ BEKLENTİSİ... Beklenti anketinde "BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23.94 iken, bu anket döneminde yüzde 23.74 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24.00 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

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