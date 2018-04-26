Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' sorusuna bomba yanıt!

Ankara'da düzenlenen programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kadın muhtarlarla bir araya geldi. Akşener'e yoğun ilgi gösteren kadın muhtarlar, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Bunun üzerine Akşener de masalara giderek, kadın muhtarlarla fotoğraf çektirdi.

Muhtarlara ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Meral Akşener, "Erken seçime karar verilmesine itirazımız yok. Bu kararı kendileri verdi. Erken seçim muhteremler için 'vatan hainliği' ile eşti. Bir sabah uyandık; Sayın Bahçeli, esmiş ve ertesi gün görüşme, öğleden sonra seçim açıklaması. Tamam, karar verdiniz sonra dümen döndürüldü. İYİ Parti'nin seçime girip, girmeyeceği konusunda insanlar birbirine düşmüş. 5 'Evet', 5 'Hayır'; üyenin 1'i yok. Burada, huzurunuzda CHP Genel Başkanı'na, partimizin grup kurmasına vesile olan demokrasi kahramanı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize yapılan haksızlığı misliyle sahiplerine iade ediyorum" diye konuştu. 

'CHP'NİN ADAYI İKİNCİ TURA KALIRSA DESTEKLEYECEĞİZ'Halka güvenerek, 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olduğunu vurgulayan İYİ Parti Lideri Akşener, "Ben bu işi bulamıyorsam zaten ne işim var, yani bu grup meselesini. Gruplar aday gösterebiliyor, grup kurup, kendimi bedavadan aday göstermek için yapmadık. Sadece İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için bir fedakarlık var ortada. O insanları istismar etmeyi istemiyorum. Dolayısıyla şimdi cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Ben adayım, diğer partiler aday çıkarabilecek gibi görünüyor. Partiyi kurmadan ilan etmiştim. Bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz" dedi.

'SAYIN GÜL'ÜN ADAYLIĞINDAN MUTLULUK DUYARIM'Son günlerde 11'inci Abdullah Gül'ün 'çatı aday' olmasına ilişkin baskı oluşturulduğunu savunan Meral Akşener, "Ben, Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim; ama 1 yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" diye konuştu.

  • Güncel 26 Nisan 2018 14:01
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