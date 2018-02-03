Meral Akşener meydan okudu! 'Hadi yüreğin yetiyorsa...'

Meral Akşener meydan okudu! 'Hadi yüreğin yetiyorsa...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Yalova'ya geldi. Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını belirterek, "Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa, oynayın bakalım YSK'yla da ne oluyormuş. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim" dedi.

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Meral Akşener meydan okudu! 'Hadi yüreğin yetiyorsa...'

Cumhuriyet Caddesi'ndeki partisinin il binasının açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İl Başkanı Ünlem Üstel, ilçe başkanları, partililer ve kalabalık bir grup karşıladı. Yalova'yı yakından tanıdığını belirten Akşener, kentin yengesi olduğunu dile getirdi. Kayınvalidesinin Termal Gökçedereli olduğunu kaydeden Akşener, "Çok iyi bir yengeyim. 37 yıldır kayınvalidemle oturuyorum. Bu arada babaannemizle de 12 yıl kaldım. Yani çift kayınvalideliyim" dedi.

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Meral Akşener meydan okudu! 'Hadi yüreğin yetiyorsa...'

Akşener, Yalova’nın 16 yıldır bir kimlik arayışı içerisinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Yalova’nın yengesi olan bir kişi olarak gençliğimizin Yalova'sı ile şimdinin Yalova'sını size sormak isterim. Yalova bir sanayi kenti mi, tarım kenti mi, yoksa turizm kenti midir? Bunların tamamı mıdır ya da hiçbiri midir? Verilen cevap, hiçbiridir. Ben hep merak etmişimdir. Bu 16 senede Yalova’ya kafasını çevirenler, acaba Atatürk Yalova için, ‘Benim şehrim’ dediği için mi böyle oldu. Bunu da kocaman bir soru olarak sizlerin vicdanına bırakıyorum. Yalova şu anda bir göç kenti. Yalova şu anda tarımı iflas etmiş bir kent. Yalova şu anda geçmişin sanayi şehri olmaktan hızla çıkan bir kent. Kötü yapılaşma, programsız yapılaşma Yalova’yı bir turizm şehri olmaktan da çıkardı."

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Meral Akşener meydan okudu! 'Hadi yüreğin yetiyorsa...'

Zeytin Dalı Harekâtı’nı da değerlendiren Akşener, "Suriye’de yapılan Afrin harekâtı bir zorunluluktur. Menbiç ve Fırat’ın doğusu da temizlenmelidir ama tekrar söylüyoruz: O şanlı, o kahraman Mehmetçik, sizin rezil rüsva ettiğiniz dış politikada, yerden kaldırıp canı pahasına tekrar ayağa kaldırıyor. Şimdi hiç yoktan bir ÖSO kavgası çıkardı. Afrin’le ilgili olarak ne burası, koca Yalova’yı tek tek gezelim, tek bir kişi demez ki niçin yapılıyor? Elbette yapılacak ama bu yapılma zorunluluğuna getiren sensin” diye konuştu.

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