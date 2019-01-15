Meral Akşener İYİ Parti'nin yeni adaylarını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala İYİ Parti'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. CHP ile yapılan iş birliği görüşmeleri sonrasında açıklanacak adaylar merakla bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu salonu bize özellikle verdiler dolduramayalım diye. Ama Allah hepinizden razı olsun. Türkiye’nin her yerinden, her hafta toplandınız geldiniz ve bizimle inatlaşmanın ne denli önemli olduğunu gösterdiniz.

Öyle bir medya duvarıyla karşı karşıyayız ki, birkaç TV dışında sözlerimizi veren yok. Türkiye gerçeği bu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günüydü. Mesleğini hakkıyla yapan tüm basın çalışanlarını kutluyorum. Cumhurbaşkanı son 16 yıldır uyguladığımız reformlar basının özgürlükçü yapıya kavuşmuştur dedi. Şaka gibi. Burası neresi bilmiyorum ama Türkiye olduğunu sanmıyorum.

İYİ Parti bugünlere ambargoları aşarak geldi. Söyleyecek sözü olan ne yapar eder milletine ulaşır. Hakikat er geç ortaya çıkar hak yerini bulur. İYİ Parti cesaretle emekle alın teri ve inançla buralara gelmiştir. Ekranlarda 24 saat bizi gösterin diyecek halimiz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bir yolunu bulur sözümüzü milletimize ulaştırırız.