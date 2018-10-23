Merak edilen soru yanıt buldu! Diriliş'te yılın bombası

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam dizisinde Burak Özçivit'in oynayacak mı? sorusu yanıt buldu. Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisi için ilk defa açıklama yaptı.