Merak edilen soru yanıt buldu! Diriliş'te yılın bombası

TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un Diriliş Osman olarak devam edeceği ve başrolde Burak Özçivit'in olacağı iddiaları doğrulandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada yeni proje hakkında bilgiler verdi.

Merak edilen soru yanıt buldu! Diriliş'te yılın bombası

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam dizisinde Burak Özçivit'in oynayacak mı? sorusu yanıt buldu. Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisi için ilk defa açıklama yaptı.

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Merak edilen soru yanıt buldu! Diriliş'te yılın bombası

DİRİLİŞ OSMAN KONSEPTİYLE YER ALACAK: Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak."

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Merak edilen soru yanıt buldu! Diriliş'te yılın bombası

BURAK ÖZÇİVİT KADRODA: "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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Merak edilen soru yanıt buldu! Diriliş'te yılın bombası

33 yaşındaki Özçivit daha önce tarihsel dizi Muhteşem Yüzyıl'da da rol almıştı.

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