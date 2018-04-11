Menbiç'te şimdi de Fransız askerleri devriye atıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elyesse Sarayı'nda kabul ettiği PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG'nin eski PYD'nin eski eş başkanlarından Asya Abdullah liderliğindeki teröristlere, "Türkiye'ye karşı koruma ve destek sözü" vermişti. Macron sözünü tuttu ve Menbiç'e gönderdiği Fransız askerler bölgede ağır zırhlı araçlarla devriye gezmeye başladı. ABD ordusunun kaldığı üslerde konuşlandığı öğrenilen Fransız Ordusu’na ait iki zırhlı araç Münbiç kırsalında ilk kez görüntülendi.

MAYINA DAYANIKLI ARAÇLAR... ABD birlikleri ile Münbiç’te olduğu belirtilen Fransız Ordusu, ilk kez görüntülendi. ABD ordusunun kaldığı üslerde konuşlandığı öğrenilen Fransız Ordusu’na ait iki zırhlı araç Münbiç kırsalında görüldü. Münbiç kırsalında görüntülenen Fransa bayrağı asılı iki zırhlı askeri aracın, Fransız yapımı Nexter Aravis MRAP (Mayına karşı dayanıklı) olduğu öğrenildi. 2009’dan beri Fransa Ordusu tarafından kullanılan Nexter Aravis zırhlı araçlarda tam teçhizatlı 6 personel taşınabiliyor. Araçlarda 12.7 mm’lik makineli tüfek ile istendiği takdirde 20 mm’lik top ile Pilar anti-sniper sistemi bulunuyor.