Menbiç'te şimdi de Fransız askerleri devriye atıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elyesse Sarayı'nda kabul ettiği PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG'nin eski PYD'nin eski eş başkanlarından Asya Abdullah liderliğindeki teröristlere, "Türkiye'ye karşı koruma ve destek sözü" vermişti. Macron sözünü tuttu ve Menbiç'e gönderdiği Fransız askerler bölgede ağır zırhlı araçlarla devriye gezmeye başladı. ABD ordusunun kaldığı üslerde konuşlandığı öğrenilen Fransız Ordusu’na ait iki zırhlı araç Münbiç kırsalında ilk kez görüntülendi.
MAYINA DAYANIKLI ARAÇLAR... ABD birlikleri ile Münbiç’te olduğu belirtilen Fransız Ordusu, ilk kez görüntülendi. ABD ordusunun kaldığı üslerde konuşlandığı öğrenilen Fransız Ordusu’na ait iki zırhlı araç Münbiç kırsalında görüldü. Münbiç kırsalında görüntülenen Fransa bayrağı asılı iki zırhlı askeri aracın, Fransız yapımı Nexter Aravis MRAP (Mayına karşı dayanıklı) olduğu öğrenildi. 2009’dan beri Fransa Ordusu tarafından kullanılan Nexter Aravis zırhlı araçlarda tam teçhizatlı 6 personel taşınabiliyor. Araçlarda 12.7 mm’lik makineli tüfek ile istendiği takdirde 20 mm’lik top ile Pilar anti-sniper sistemi bulunuyor.
Fransız birliklerinin, YPG’nin kurduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile koordinasyon içinde olduğu belirtiliyor. Fransız Özel Kuvvetleri’ne mensup askerlerin DEAŞ’a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon için Rakka, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el-Arab’ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında üslendiği bildiriliyor.
SACUR DEVRİYESİ... Fransız Özel Kuvvetleri’ne (COS) mensup askerlerinin ABD birliklerinin Sacur Çayı çevresinde yaptığı devriye faaliyetini devralacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere Amerikalı askerler Fırat Kalkanı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Fırat Nehri’nin kolu Sacur Çayı boyunca haftalık ve günlük devriyeler yapıyordu.
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