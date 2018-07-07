Memurlar son zamlarla birlikte 3 ayrı zam almış oldu!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar Temmuz ayında 3 ayrı zam almış oldu. 2018 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 3.5 zam ve 5.17 enflasyon farkının yanı sıra 2 çocuk parası da eklendi.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla hatırı sayılır bir zam alan memurların temmuz ayı ile birlikte maaşlarında üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti. Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Twitter

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Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı. Yani memurlar için yüzde 5.17’lik fark oluştu. Maaşlara önce 3.5’lik zam uygulandıktan sonra 5.17’lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi. Twitter

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MEMURA EKSTRA ZAM: Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği 369.63 liraya çıktı. Toplu sözleşmede belirlenen yeni katsayı rakamlarına göre memurların alacakları aile yardımlarını hesapladık. Hâlen memurlara çalışmayan eşleri için 231.64 lira ödeniyor. Twitter

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