Memur zamları 2018 ocak ayı maaşı en düşük memur maaşı ne kadar?

2018 yılına sayılı günler kala memurlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Ocak ayıyla birlikte memurlar ünvanlarına göre zamlı maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacağını beklerken 3 Ocak 2018 tarihinde ocak ayı memur maaşları belli olacak. Peki hangi memur ne kadar maaş alacak, en düşük memur maaşları ne kadar olacak? Polis, öğretmen, avukat, uzman doktor, avukat, akademisyen, müsteşar, genel müdür zamlı memur maaşları 2018 internethaber'de. Twitter

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Toplu sözleşme görüşmeleri gereğince yüzde 4 zam alacak olan kamu çalışanları ve memur emeklileri ayrıca oluşacak 6 aylık enflasyona göre farkı da maaşlarında görecek. Böylece hem memurlar hem de memur emeklileri ocakta çifte zam almış olacaklar. Twitter

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Yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.829 lira 84 kuruşu bulacak. Faruk Erdem bugünkü yazısında enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarını hesapladı. 5 aylık enflasyona göre yüzde 0.97 fark hesaplandığında bu rakam 2.857 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu ile birlikte fark daha da artabilecek. Emekli memurlarda ise en düşük maaş yüzde 4'lük zamla birlikte 1.945 lira 84 kuruşa yükselecek. 5 aylık enflasyona göre fark eklendiğinde rakam 1.964 liraya ulaşacak. Twitter

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