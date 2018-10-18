Meme kanseri riskinizi bu besinlerle düşürün!

Ekim ayı, 'Meme Kanserinde Farkındalık' ayı olarak belirlenmiştir. Dünyada kadınlarda en sık ölüme sebep olan meme kanserine karşı korunma ve mücadele etmede besinlerin etkisi göz ardı edilemez. Uzmanlar, beslenmedeki önemli detaylarla meme kanserine karşı koruyucu besinleri şöyle sıralıyor.

Meme kanseri, kadınlardan en sık ölüme sebep olan kanser türleri arasından ikinci sıradadır ve hastalık birçok kadının önemli bir endişe kaynağıdır. Hastalık en çok 40-50 yaş ve sonrasındaki kadınlarda ortaya çıksa da son zamanlarda 35 yaş altındaki kadınlarda da görülme sıklığı oldukça artmaktadır. Meme kanserinin nedeni tam olarak bilinemese de gelişen teknoloji, değişen yaşam koşulları, çalışma şartları, yetersiz beslenme ve kilo gibi birçok etken bu hastalığa yol açan sebeplerden olarak gösterilmektedir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; sağlıklı beslenerek kanser olma riskini yüzde 30-40 oranında düşürmek mümkün. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, meme kanserine mücadelede ayrı bir önem taşıyan besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

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CEVİZ: Ceviz, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen “gama tokoferol” adında bir bileşen içeriyor. Ayrıca içerdiği fitoöstroller sayesinde, kadınlarda ve erkeklerde östrojen seviyelerini düzenleyerek, meme kanseri hücrelerinin büyümelerine neden olan östrojen reseptörlerinin de bloke edilmesini sağlıyor. Nutrition and Cancer Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada; 1 ay boyunca her gün ceviz tüketen farelerde, tüketmeyenlere göre kanserli hücrelerin büyüme oranının yarı yarıya azaldığı görülmüş. Meme kanserinden korunmak için her gün mutlaka 2-3 tam ceviz tüketmeye çalışın. Twitter

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DOMATES: Pişmiş domates meme kanseri riskini azaltmaya da yardımcı oluyor! Ulusal Kanser Enstitüsü’nün yayınladığı bir çalışmada, domateste bulunan likopenin, özellikle meme kanserinin önlenmesi ve tedavisinde etkili olduğu bildirilmiş. Domateste ayrıca piştikçe etkinliği artan antikanserojen özelliğe sahip karotenoidler mevcut. Yapılan çalışmalarda yüksek karotenoid düzeyine sahip olan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 19-22 oranında daha düşük olduğu saptanmış. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında menemen tüketmek ya da makarna soslarını pişmiş domatesle yapmak hem sağlıklı hem de lezzetli birer alternatif olabilir. Twitter

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