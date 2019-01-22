Meltem Cumbul kimdir Şişli'den belediye başkan adayı oluyor

CHP ve İYİ Parti'nin Şişli'de Meltem Cumbul'u ortak aday göstereceği iddiası kulisleri hareketlendirince herkes 'Meltem Cumbul kimdir nereli kaç yaşında?' gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı.

Meltem Cumbul kimdir Şişli'den belediye başkan adayı oluyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şişli adayı olarak oyuncu Meltem Cumbul isminde karar verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Henüz partiden ve Cumbul'dan resmi bir açıklama gelmese de Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi. Bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun geçmişi de merak konusu oldu. Peki Meltem Cumbul kimdir, nereli ve kaç yaşında? Meltem Cumbul daha önce kaç evlilik yaptı? İşte Cumbul'a dair merak edilenler...

19
Meltem Cumbul kimdir Şişli'den belediye başkan adayı oluyor

1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi ise İzmirli. Cumbul'un 1992 yılında vefat eden bir abisi ile Funda ve Yonca adında ablaları var. İzmir Özel Yusuf Rıza İlkokulunu bitirdikten sonra, Meltem Cumbul 13 yaşındayken İzmir'den İstanbul'a taşınmışlar.

29
Meltem Cumbul kimdir Şişli'den belediye başkan adayı oluyor

1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun olduktan sonra ilk iş deneyimi için Londra'ya gitti ve orada Şekspir Tiyatro Kumpanyası'nda tecrübe kazandı.

39
Meltem Cumbul kimdir Şişli'den belediye başkan adayı oluyor

Ömer Karacan'ın keşfettiği Cumbul, gönlü tiyatroda olmasına rağmen Karacan'ın yapımcısı olduğu Genç Çizgi isimli programı sundu. O dönemde TRT için Radyotek isimli bir program da hazırlayan Cumbul, 1993 yılında Londra'dan Türkiye'ye döndü ve Aşağı Yukarı isimli yarışmayı sunmaya başladı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro