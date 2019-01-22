Meltem Cumbul kimdir Şişli'den belediye başkan adayı oluyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şişli adayı olarak oyuncu Meltem Cumbul isminde karar verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Henüz partiden ve Cumbul'dan resmi bir açıklama gelmese de Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi. Bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun geçmişi de merak konusu oldu. Peki Meltem Cumbul kimdir, nereli ve kaç yaşında? Meltem Cumbul daha önce kaç evlilik yaptı? İşte Cumbul'a dair merak edilenler...
1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi ise İzmirli. Cumbul'un 1992 yılında vefat eden bir abisi ile Funda ve Yonca adında ablaları var. İzmir Özel Yusuf Rıza İlkokulunu bitirdikten sonra, Meltem Cumbul 13 yaşındayken İzmir'den İstanbul'a taşınmışlar.
Ömer Karacan'ın keşfettiği Cumbul, gönlü tiyatroda olmasına rağmen Karacan'ın yapımcısı olduğu Genç Çizgi isimli programı sundu. O dönemde TRT için Radyotek isimli bir program da hazırlayan Cumbul, 1993 yılında Londra'dan Türkiye'ye döndü ve Aşağı Yukarı isimli yarışmayı sunmaya başladı.
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