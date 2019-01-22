Meltem Cumbul kimdir Şişli'den belediye başkan adayı oluyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şişli adayı olarak oyuncu Meltem Cumbul isminde karar verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Henüz partiden ve Cumbul'dan resmi bir açıklama gelmese de Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi. Bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun geçmişi de merak konusu oldu. Peki Meltem Cumbul kimdir, nereli ve kaç yaşında? Meltem Cumbul daha önce kaç evlilik yaptı? İşte Cumbul'a dair merak edilenler...

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