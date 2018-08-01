Melisa Şenolsun: Onunla oynamak rüya gibi

Melisa Şenolsun (21), yeni başlayacak olan ‘Nefes Nefese’ adlı dizide Uğur Yücel’in kızı ‘Rüya’yı canlandıracak. Güzel oyuncu, Uğur Yücel için “Adını duyduğum an heyecanlandım. Onunla oynamak benim için rüya gibiydi” dedi. Melisa Şenolsun bu akşam Star TV’de başlayacak olan yeni dizi ‘Nefes Nefese’de Uğur Yücel’in kızı ‘Rüya’yı canlandıracak.

Almanya’dan Suriye’ye maceradan maceraya koşacak, aşkı ve korkuyu tadacak. 21 yaşındaki Melisa Şenolsun, babası ‘Ayaz’ı oynayan Uğur Yücel hakkında şöyle konuştu: ''Adını duyduğum an heyecanlandım. Teklifi hiç düşünmeden kabul ettim. Sette her adımını, bakışını dikkatli izliyorum. Bana ve genç oyunculara çok yardımcı oluyor, tecrübesiyle ışık tutuyor. Tam bir baba gibi içten ve sahiplenici.''