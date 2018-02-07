Melih Özkaya kimdir? Survivor yarışmacısı tanıdık çıktı meğer...

Survivor gönüllüler takımında yer alan Melih Özkaya daha önce bir dizide oynamıştı. Annesi Münevver ve kızkardeşi Melis ile yaşayan Melih Özkaya İstanbul doğumlu. 1988 yılında dünyaya gelen Melih Özkaya şu an 30 yaşında. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Melih Özkaya bunu ünlü olmak için dizi oyunculuğunda kullandı. Bakın Melih Özkaya'yı izleyici hangi diziden, spor meraklıları hangi takımdan hatırlıyor;