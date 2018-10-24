Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...

MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Melih Gökçek'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği iddia edildi sosyal medya Gökçek capsleriyle sallandı. MHP'li kaynaklar, "Melih Gökçek'i Ankara için aday olarak düşünüyoruz" derken Melih Gökçek'in sessizliğe bürünmesi dikkat çekiyor. Gökçek sussa da sosyal medya kullanıcıları hazırlayıp paylaştıkları capslerle Gökçek'i konuşturuyor. Gökçek'in adaylığına Ahmet Hakan'ın tepkisi ise Gökçek'le yeni bir polemiğin kapısını aralayacak gibi duruyor. İşte sosyal medyada paylaşılan Melih Gökçek capsleri...