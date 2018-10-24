Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...

Siyaset gündemine bomba gibi düşen "MHP Melih Gökçek'i Ankara adayı yapacak" iddiası üzerine Gökçek suskunluğa büründü. Gökçek susarken sosyal medya kullanıcıları capslerle Gökçek'i konuşturdu...

Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...

MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Melih Gökçek'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği iddia edildi sosyal medya Gökçek capsleriyle sallandı. MHP'li kaynaklar, "Melih Gökçek'i Ankara için aday olarak düşünüyoruz" derken Melih Gökçek'in sessizliğe bürünmesi dikkat çekiyor. Gökçek sussa da sosyal medya kullanıcıları hazırlayıp paylaştıkları capslerle Gökçek'i konuşturuyor. Gökçek'in adaylığına Ahmet Hakan'ın tepkisi ise Gökçek'le yeni bir polemiğin kapısını aralayacak gibi duruyor. İşte sosyal medyada paylaşılan Melih Gökçek capsleri...

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Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...

Melih Gökçek'le girdiği polemiklerle bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Gökçek'in adaylığıyla ilgili haberler üzerine "Melih Gökçek ahahaha" paylaşımı yaptı... Yüzlerce beğeni aldı...

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Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...

İşte sosyal medyadaki diğer Melih Gökçek capslerinden bazıları...

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Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...

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